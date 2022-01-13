До України з робочим візитом прибуде президент Азербайджану

До України з робочим візитом прибуде президент Азербайджану

Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці в Києві.

Завтра, 14 січня, український лідер Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим, який прибуде до України у межах робочої поїздки.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

"14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться в офіційному повідомленні ОП.

Відомо, зустріч відбудеться в Маріїнському палаці в Києві. Після цього президенти України та Азербайджану проведуть пресконференцію для представників ЗМІ.

Більше подробиць щодо майбутньої зустрічі президентів не повідомляється.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.

12 грудня Вірменія повідомила про третього вбитого солдата під час стрілянини на кордоні з Азербайджаном. Раніше про смерть свого солдата інфоомувала азербайджанська сторона.

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