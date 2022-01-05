"Газпром" возобновил поставки газа через Украину в Румынию

Газ поставляется в Румынию через межгосударственное соединение "Орловка-Исакча".

Российская компания "Газпром" возобновила поставки природного газа через Украину в Румынию, прекращенные с 1 апреля.

Об этом свидетельствуют оперативные данные платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины".

Также читайте Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов: что он предусматривает

"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Об этом свидетельствуют оперативные данные платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины". Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча"", — говорится в сообщении.

В прессцентре "Оператора ГТС Украины" отмечают, что на январь 2022 года забронированы мощности указанного направления в объеме 4,9 млн куб м в сутки, то есть почти 152 млн куб м.

Стоит отметить, что с апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через Турецкий поток.

Заметим, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет, согласно которому предусматривается бронирование российской компанией мощностей для транзита в объеме по 40 млрд куб.м (109 млн куб. м. в сутки) в 2021-2024 годах.

Напомним, объемы прокачки газа через Украину в направлении Словакии продолжают быстро сокращаться. В начале 2022 года транзит находится на близком минимальном уровне за последний год.

Читайте также: