Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов: что он предусматривает

Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов: что он предусматривает

В документе белорусским народом названы все советские граждане, проживавшие в Беларуси в период 1941-1951 годов.

В среду, 5 января, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа", предусматривающий уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство БелТА.

Согласно подписанному Лукашенко закону предусмотрена уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, путем размещения соответствующей информации в СМИ или интернете.

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Виновниками геноцида белорусов названы "нацистские преступники и их пособники в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года)". Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие в тогдашней БССР в указанный период.

По мнению создателей этого закона, его реализация должна сплотить белорусское общество и не допускать "искажения итогов Великой Отечественной войны".

Напомним, ранее посольство Беларуси в Украине направило МИД ноту протеста с осуждением участия белорусских оппозиционеров в марше ко дню рождения Степана Бандеры.

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