Лукашенко пообщался с Путиным и дал советы президенту Казахстана

Лукашенко пообщался с Путиным и дал советы президенту Казахстана

За ситуацией в стране следят все страны-участники Ташкентского договора о коллективной безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым. Темой разговора стали массовые протесты в стране.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", — говорится в сообщении.

Представители Лукашенко подчеркнули, что в постоянном контакте по поводу массовых беспорядков в Казахстане находятся лидеры всех стран Организации договора о коллективной безопасности (Ташкентского договора). Речь идет о военно-политической международной организации, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Напомним, ранее в России заявили, что Казахстан пока не обращался за помощью в урегулировании беспорядков в ряде крупных городов страны. Кремль заявил, что против любого вмешательства извне.

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