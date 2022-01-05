Лукашенко поспілкувався з Путіним та дав поради президенту Казахстану

Лукашенко поспілкувався з Путіним та дав поради президенту Казахстану

За ситуацією в країні стежать всі країни-учасники Ташкентського договору про колективну безпеку.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Темою розмови стали масові протести в країні.

Про це повідомляє БелТА з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

“Президент Білорусі спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами провели консультації щодо ситуації в Казахстані”, - йдеться у повідомленні.

Речники Лукашенка підкреслили, що у постійному контакті з приводу масових заворушень у Казахстані перебувають лідери всіх країн Організації договору про колективну безпеку (Ташкентського договору). Мова йде про військово-політичну міжнародну організацію, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що Казахстан поки не звертався за допомогою у врегулюванні заворушень у низці великих міст країни. Кремль заявиляє, що проти втручання будь-кого ззовні.

Читайте також: