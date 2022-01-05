Протести в Казахстані: які міста охопили мітинги - перелік

Протести в Казахстані: які міста охопили мітинги - перелік

Мітинги спалахують у нових містах Казахстану.

В Казахстані загострюється ситуація із сутичками між протестувальниками та провоохоронцями. Загалом мітинги відбуваються в 16 містах країни.

Про те, в яких містах країни спалахують сутички, повідомляє телеграм-канал "Настоящее время", опублікувавши мапу.

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Найгірша ситуація спостерігається в найбільшому місті Казахстану - Алмати. Там протистояння спалахує з новою силою: тривають мітинги, масові безлади та захоплення адмінбудівель, зокрема, акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. В Алмати ввели режим надзвичайного стану.

Перелік міст, в яких спалахнули протести:

Актобе тривають мітинги та масові безлади. Атирау – мітинги; Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових; Жанаозен – мітинги; Жезказган – мітинги. Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану; Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових; Талдикорган – мітинги. Протестувальники повалили пам'ятник Назарбаєву; Шимкент – мітинги; Семей – мітинги; Павлодар – мітинги; Кокшетау – мітинги; Костанай – мітинги; Уральськ – мітинги; Павлодар - вирують пожежі та лунають вибухи.

Міста Казахстану, охоплені мітингами / "Настоящее время"

Коротко про протести в країні:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Згодом в місті Талдикорган на тлі масових протестів мітингувальники знесли пам'ятник колишньому президенту Казахстану Нурсултанові Назарбаєву.

колишньому президенту Казахстану Нурсултанові Назарбаєву. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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