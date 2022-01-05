Протести в Казахстані: які міста охопили мітинги - перелік

Мітинги спалахують у нових містах Казахстану.
В Казахстані загострюється ситуація із сутичками між протестувальниками та провоохоронцями. Загалом мітинги відбуваються в 16 містах країни.
Про те, в яких містах країни спалахують сутички, повідомляє телеграм-канал "Настоящее время", опублікувавши мапу.
Найгірша ситуація спостерігається в найбільшому місті Казахстану - Алмати. Там протистояння спалахує з новою силою: тривають мітинги, масові безлади та захоплення адмінбудівель, зокрема, акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. В Алмати ввели режим надзвичайного стану.
Перелік міст, в яких спалахнули протести:
- Актобе тривають мітинги та масові безлади.
- Атирау – мітинги;
- Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;
- Жанаозен – мітинги;
- Жезказган – мітинги.
- Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;
- Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;
- Талдикорган – мітинги. Протестувальники повалили пам'ятник Назарбаєву;
- Шимкент – мітинги;
- Семей – мітинги;
- Павлодар – мітинги;
- Кокшетау – мітинги;
- Костанай – мітинги;
- Уральськ – мітинги;
- Павлодар - вирують пожежі та лунають вибухи.
Коротко про протести в країні:
- В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.
- Згодом в місті Талдикорган на тлі масових протестів мітингувальники знесли пам'ятник колишньому президенту Казахстану Нурсултанові Назарбаєву.
- Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.
- Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести.
Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Читайте також:
- Палають поліцейські машини, свистять гумові кулі: в Алмати не вщухають протести (відео)
- Президент Казахстану закликає народ "не піддаватися на провокації"
- Протести у Казахстані: у країні відключили мобільний інтернет
- "Старий, йди!": чому виникли масові протести у Казахстані