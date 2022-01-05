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Протести в Казахстані: які міста охопили мітинги - перелік

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Протести в Казахстані: які міста охопили мітинги - перелік

Associated Press

Мітинги спалахують у нових містах Казахстану.

В Казахстані загострюється ситуація із сутичками між протестувальниками та провоохоронцями. Загалом мітинги відбуваються в 16 містах країни.

Про те, в яких містах країни спалахують сутички, повідомляє телеграм-канал "Настоящее время", опублікувавши мапу.

Найгірша ситуація спостерігається в найбільшому місті Казахстану - Алмати. Там протистояння спалахує з новою силою: тривають мітинги, масові безлади та захоплення адмінбудівель, зокрема, акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. В Алмати ввели режим надзвичайного стану.

Перелік міст, в яких спалахнули протести:

  1. Актобе тривають мітинги та масові безлади.
  2. Атирау – мітинги;
  3. Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;
  4. Жанаозен – мітинги;
  5. Жезказган – мітинги.
  6. Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;
  7. Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;
  8. Талдикорган – мітинги. Протестувальники повалили пам'ятник Назарбаєву;
  9. Шимкент – мітинги;
  10. Семей – мітинги;
  11. Павлодар – мітинги;
  12. Кокшетау – мітинги;
  13. Костанай – мітинги;
  14. Уральськ – мітинги;
  15. Павлодар - вирують пожежі та лунають вибухи.
Міста Казахстану, охоплені мітингами /
Міста Казахстану, охоплені мітингами / "Настоящее время"

Коротко про протести в країні:

  • В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.
  • Згодом в місті Талдикорган на тлі масових протестів мітингувальники знесли пам'ятник колишньому президенту Казахстану Нурсултанові Назарбаєву.
  • Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які тривають у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.
  •  Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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