В Одесі п'ятеро студентів-медиків отруїлися чадним газом

Причиною нещастя називають несправність витяжки газової колонки.

В Одесі потрапили до лікарні п’ятеро студентів Одеського національного медичного університету у зв'язку з отруєнням чадним газом.

Про це повідомили у середу, 5 січня, в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Хлопці віком 22-24 роки разом орендували помешкання в будинку на вулиці Пастера. Ймовірною причиною отруєння в ДСНС називають несправність витяжки або димаря газової колонки.

Троє студентів перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості, стан двох їхніх товаришів — більш легкий.

Нагадаємо, у вівторок, 4 січня, в Одеській області знайшли мертвою родину з п’яти осіб. Серед них - троє дітей.

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