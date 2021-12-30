Поїла дитину соком із горілкою і знімала на камеру: з'явилося відео, як мати в Одесі змушує сина пити алкоголь

Жінку ситуація дуже веселила і вона знімала все на відео.
У Одесі молода мама змушувала свого маленького сина споживати алкоголь. Вона підмішала горілку у сок і силувала хлопчика це випити.
Відео виклали в телеграм-каналі Катарсис.
На кадрах видно, як хлопчик років 3-4 грається іграшками, а мати підсовує йому склянку з горілкою. Дитина, яка скоріш за все вже раніше пробувала алкоголь і знає, який він на смак, відмовляється. Мати переконує сина, що у склянці сок і показово доливає його туди.
"Там сок, кажу тобі пий"
"Там горілка, я не хочу"
"Пий, я тобі сказала, а якщо я розмішаю соком, будеш пити?"
Дитина вірить мамі, коли та доливає сок, і робить ковток. В склянці виявляється горілка. Хлопчик плюється, а мати регоче і знімає це на відео.
Користувачі Мережі обурилися побаченим:
- Є токсичні батьки, які шкодять своїм дітям.
- Ось як народжується "Дєдиваєватєлі" і "Можим павтаріть".
- Привід для надання позову до служби захисту прав дітей.
- Вона йому вже наливала, тому він знає, яке на смак огидне це зілля, тому і відмовляється через досвід у минулому.
- Шкода малого, приречений з дитинства. Якщо ця мати колись побачить свого хлопця за читанням книг, вона всіляко принижуватиме його і знецінюватиме. Знаємо, проходили.
Нагадаємо, що у Черкасах поліцейські забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків.
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