Поїла дитину соком із горілкою і знімала на камеру: з'явилося відео, як мати в Одесі змушує сина пити алкоголь

Поїла дитину соком із горілкою і знімала на камеру: з'явилося відео, як мати в Одесі змушує сина пити алкоголь

Жінку ситуація дуже веселила і вона знімала все на відео.

У Одесі молода мама змушувала свого маленького сина споживати алкоголь. Вона підмішала горілку у сок і силувала хлопчика це випити.

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Відео виклали в телеграм-каналі Катарсис.

На кадрах видно, як хлопчик років 3-4 грається іграшками, а мати підсовує йому склянку з горілкою. Дитина, яка скоріш за все вже раніше пробувала алкоголь і знає, який він на смак, відмовляється. Мати переконує сина, що у склянці сок і показово доливає його туди.

"Там сок, кажу тобі пий"

"Там горілка, я не хочу"

"Пий, я тобі сказала, а якщо я розмішаю соком, будеш пити?"

Дитина вірить мамі, коли та доливає сок, і робить ковток. В склянці виявляється горілка. Хлопчик плюється, а мати регоче і знімає це на відео.

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Вона йому вже наливала, тому він знає, яке на смак огидне це зілля, тому і відмовляється через досвід у минулому.

Шкода малого, приречений з дитинства. Якщо ця мати колись побачить свого хлопця за читанням книг, вона всіляко принижуватиме його і знецінюватиме. Знаємо, проходили.

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