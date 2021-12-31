Іспанський банк помилково перевів вкладникам 175 млн доларів

Через помилкову транзакцію виплати отримали 75 тисяч клієнтів банку.

Іспанський банк, який має філіали в кількох країнах втратив 175 млн доларів через помилкову транзакцію. Несподівані виплати отримали близько 75 тис. осіб у всьому світі.

Також читайте Українці зможуть оформити картку для виплати "ковідної" тисячі в ще одному банку

Про це повідомляє Daily Mail.

Зараз банк намагається повернути гроші назад. Помилкові виплати отримали 75 тисяч клієнтів фінансової установи, але ситуацію ускладнює те, що багатоз них користуються послугами інших банків та перевели частину коштів на різні карти.



Кеівництво банку звернулося до колег із інших банків і безпосередньо до клієнтів з проханням повернути гроші.



Також відомо, що витрачені гроші були із резервного фонду компанії.

Нагадаємо, що штаті Меріленд жінка випадково натиснула не ту кнопку, коли вирішила скористатися автоматом з продажу лотерейних квитків, і розбагатіла, зірвавши джекпот.