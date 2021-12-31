Испанский банк по ошибке перевел вкладчикам 175 млн долларов

Из-за ошибочной транзакции выплаты получили 75 тысяч клиентов банка.

Испанский банк, имеющий филиалы в нескольких странах потерял 175 млн долларов из-за ошибочной транзакции. Неожиданные выплаты получили около 75 тыс. человек по всему миру.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас банк пытается вернуть деньги назад. Ошибочные выплаты получили 75 тысяч клиентов финансового учреждения, но ситуацию усложняет то, что многие из них пользуются услугами других банков и перевели часть средств на разные карты.



Руководство банка обратилось к коллегам из других банков и непосредственно к клиентам с просьбой вернуть деньги.



Также известно, что израсходованные деньги были из резервного фонда компании.

Напомним, что в штате Мэриленд женщина случайно нажала не ту кнопку, когда решила воспользоваться автоматом по продаже лотерейных билетов, и разбогатела, сорвав джекпот.