Повторила культовий образ Мадонни: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лас-Вегасі

Повторила культовий образ Мадонни: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лас-Вегасі

Дівчина вибрала один із найвідоміших образів знаменитої співачки.

23-річна донька Майкла Джексона Періс відвідала відкриття ресторану Carversteak, яке відбулося у Лас-Вегасі.

Періс Джексон / Getty Images

Дівчина з'явилася на червоній доріжці в бежевому шовковому вбранні з принтом, поверх якого одягла топ, що дуже нагадував культовий конусоподібний корсет, який для туру Мадонни Blond Ambition World Tour створив Jean Paul Gaultier.

Мадонна, 1990 рік, Роттердам / Getty Images

Образ Періс доповнила сорочкою, сумкою на короткій ручці винного кольору та черевиками, а також золотими прикрасами та зачіскою.

Періс Джексон / Getty Images

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