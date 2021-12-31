Повторила культовий образ Мадонни: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лас-Вегасі

Дівчина вибрала один із найвідоміших образів знаменитої співачки.
23-річна донька Майкла Джексона Періс відвідала відкриття ресторану Carversteak, яке відбулося у Лас-Вегасі.
Дівчина з'явилася на червоній доріжці в бежевому шовковому вбранні з принтом, поверх якого одягла топ, що дуже нагадував культовий конусоподібний корсет, який для туру Мадонни Blond Ambition World Tour створив Jean Paul Gaultier.
Образ Періс доповнила сорочкою, сумкою на короткій ручці винного кольору та черевиками, а також золотими прикрасами та зачіскою.
Читайте також: