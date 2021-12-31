Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким у Новий рік краще відмовитись від спиртного

Новий рік за традицією, що укорінилася, важко уявити без келиха шампанського, хоча рідко хто обмежується тільки їм.

Як правило, у святкову ніч ніхто не відмовляє собі у їжі та алкогольних напоях, хоча декому непогано було б і утриматися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким у Новий рік краще відмовитись від спиртного.

Телець (21.04 – 21.05)

У Тельців, незважаючи на їхню зовнішню – на жаль, здається – міць, насправді є низка слабкостей, і одна з них – складні стосунки зі спиртним. Воно "зриває" стоп-сигнал, який у тверезому стані допомагає їм регулювати свою поведінку, не дозволяючи здійснювати вчинки, за які їм вже завтра може бути соромно. Під впливом спиртного представники знака втрачають над собою контроль та вплутуються у скандали, до яких найчастіше не мають жодного стосунку. Щоб не зіпсувати собі свято, необхідно обмежити себе у спиртному.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви під впливом спиртних напоїв стають ще більш гордовитими і зарозумілими, ніж зазвичай. Вони починають з'ясовувати стосунки з оточенням, ставлячи йому запитання про те, поважає воно їх чи ні, і горе тому, хто дасть представникам знака привід запідозрити, що виявляє недостатньо поваги. Результатом може бути сварка аж до скандалу, що зіпсує настрій не тільки сторонам конфлікту, а й усім іншим, тому Лев, що напідпитку, в компанії – велика незручність для всіх присутніх.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби напідпитку стають надмірно сентиментальними, вразливими і, як наслідок, сльозливими. Вони можуть плакати з будь-якого приводу, але найбільше – з приводу колишніх любовних історій, особливо якщо вони закінчилися розлукою. Представники знака, незалежно від статі, литимуть сльози, розповідаючи про події того часу, і скаржатимуться на долю. У пошуках "жилетки", в яку можна поплакатися, вони в результаті так набридли всім, що їх уникатимуть навіть найжалісніші учасники новорічної компанії.

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