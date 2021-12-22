Гороскоп друїдів на 2022 рік

Кельти, що жили в першому тисячолітті до нашої ери, перебували в повній гармонії з природою, тому їхні філософи та жерці – друїди – у будь-який складний чи неоднозначний момент зверталися саме до неї.

Особливо теплі стосунки пов'язували друїдів з деревами, тому вони склали спеціальний календар, за яким – залежно від положення Сонця – передбачали майбутнє людям, що належать до того чи того знаку.

Що, згідно з гороскопом друїдів, обіцяє новий, 2022 рік, кожному з них?

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Яблуня

(22 грудня – 1 січня; 25 червня – 4 липня)

На перший план у представників цього знака вийде особисте життя. На тих, хто поки що самотній, чекає доленосна зустріч – вони зможуть знайти свою другу половинку. Ті, хто перебувають у цивільному шлюбі, нарешті вирішать офіційно зареєструвати свої взаємини. А ті, хто зібрався розлучатися, найімовірніше, передумають і захочуть залишити все як є.

Ялиця

(2 – 11 січня; 5 – 14 липня)

Настав час розсувати горизонти – насамперед у духовному розумінні: подорожувати до так званих місць сили, які дозволять представникам знака поглянути на світ із нової – філософської – точки зору. Якщо епідемічна ситуація не дозволить відвідати Тибет, чому б не відкрити культові місця у своїй країні і навіть своїй області.

В'яз

(12 – 24 січня; 15 – 25 липня)

Втомившись від повсякденної – як робочої, так і побутової – суєти, представники знака наступного року обов'язково повинні знайти час для відпочинку та релаксу, в іншому разі їхні сили будуть стрімко вичерпуватися, що найнесприятливішим чином позначиться на їхній працездатності та якості життя загалом.

Кипарис

(25 січня – 3 лютого; 26 липня – 4 серпня)

Необхідно максимально уважно ставитися до нових знайомств, навіть якщо на перший погляд вони будуть безперспективними: найімовірніше, один з невідомих досі людей надовго затримається в житті представників знака і зіграє в ньому важливу – позитивну – роль.

Тополя

(4 – 8 лютого; 3 – 13 серпня)

Чим складніше завдання – насамперед професійне – життя підкидатиме представникам знака, тим цікавіше їм буде його розв'язувати, а підсумок, який вони підведуть наприкінці року, дасть їм привід для задоволення собою та задоволення своїми діями: мало кому вдасться досягти таких вагомих результатів.

Кедр

(9 – 18 лютого; 14 – 23 серпня)

Рік мине під знаком розумної економії: про відмову від життєво необхідного не йдеться, але покупки надмірностей бажано скоротити, інакше кредит значно перевершить дебет, а цього практичні та завбачливі представники знака ніяк допустити не можуть – вони люблять тримати рух коштів під контролем.

Сосна

(19 – 29 лютого; 24 серпня – 2 вересня)

Події у всіх сферах життя – від професійної до побутової – безпосередньо залежатимуть від внутрішнього стану. Песимізм і депресія навряд чи дозволять досягти серйозних результатів, тому представникам знака, якщо вони не хочуть опинитися на узбіччі, необхідно попрацювати над собою – найкраще з використанням позитивного мислення.

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Верба

(1 – 10 березня; 3 – 12 вересня)

Рік сприятливий для занять благодійністю: можна і потрібно допомагати нужденним як людям, так і тваринам, відновлювати справедливість, захищати тих, кого незаслужено образили. Зроблені у новому році добрі справи дуже швидко "монетизуються", повернувшись сторицею у грошовому еквіваленті.

Липа

(11 – 20 березня; 13 – 22 вересня)

Життя представників знака на перший погляд може здатися нудним, оскільки не обіцяє запаморочливих пригод, цікавих подій та різких злетів – рік мине рівно і спокійно, але той факт, що їм не загрожують неприємності, проблеми та падіння, вже сам собою дорогого коштує.

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Дуб

(День весняного рівнодення – 21 березня)

Наступний рік приготував представникам знака масу спокус, які випробовуватимуть їх на міцність: їм важливо пам'ятати про те, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, і не піддаватися на маніпуляції, які можуть застосовуватися до оточення.

Олива

(День осіннього рівнодення – 23 вересня)

Представники знака отримають рідкісну можливість зробити реальністю давню мрію – складуться максимально сприятливі обставини для її здійснення, головне – не проморгати і не прогаяти щасливий шанс: невідомо, скільки мине років, перш ніж поталанить подібним чином.

Ліщина

(22 – 31 березня; 24 вересня – 3 жовтня)

На перший план вийде професійне життя, в якому представникам знаку вдасться зайняти керівну посаду: необхідно буде пристосуватися до нього — керувати підлеглими не так просто, як може здатися на перший погляд, зате, якщо вони опанують цю науку, справи підуть як по маслу.

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Горобина

(1 – 10 квітня; 4 – 13 жовтня)

Зірки застерігають представників знака від легковірства, яке може зіграти з ними злий жарт: не варто йти на поводу у оточення – як рідних, так і малознайомих людей: велика ймовірність того, що вони, переслідуючи корисливу мету, захочуть схилити їх до невигідних для них вчинків.

Клен

(11 – 20 квітня; 14 – 23 жовтня)

Життя представників знака багато в чому залежатиме від вибору, який їм доведеться зробити наступного року: на нього може вплинути безліч факторів, але, якщо вдасться правильно зважити всі докази за і проти, життя повернеться найкращим боком і засяє яскравими і несподіваними фарбами.

Горіх

(21 – 30 квітня; 24 жовтня – 2 листопада)

Досягти успіху у професії зможуть лише ті, хто не побоїться змінити рід занять. Можливо, для цього доведеться знову сісти за парту – опанувати нові знання, освоїти нові навички: з їхньою допомогою вдасться обійняти посаду, про яку ще вчора представники знаку могли тільки мріяти, і непогано заробити.

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Жасмин

(1 – 14 травня; 3 – 11 листопада)

На представників знака чекає приємна подія в особистому житті, яка переверне їхнє існування з ніг на голову, а через деякий час поверне назад, але вже – у зміненому вигляді. Не варто боятися такої "турбулентності" — наступного року вона піде винятково на благо.

УНІАН

Каштан

(15 – 24 травня; 12 – 21 листопада)

Наступного року зірки наполегливо рекомендують не поспішати з втіленням у життя планів, намічених на цей рік: для кожного з них у свій призначений для них час складуться максимально сприятливі обставини – не варто штучно їх наближати, толку від цього все одно не передбачається.

Ясен

(25 травня – 3 червня; 22 листопада – 1 грудня)

Несподівана зустріч стане причиною яскравого роману, тривалість якого залежатиме лише від представників знака: стосунки можна буде – за бажанням – як завершити офіційним оформленням шлюбу, так і згорнути у найкоротший термін, головне, згодом не пошкодувати про свою необачність.

Граб

(4 – 13 червня; 2 – 11 грудня)

У взаєминах із близькими людьми – насамперед літніми родичами та дітьми, найголовніше – терпіння: воно дозволить зберегти терпіння навіть там, де раніше кипіли пристрасті та вирували емоції, які, як відомо, нічого, крім проблем – сварок та конфліктів – не приносили, тепер же вдасться закінчити справу миром.

Інжир

(14 – 23 червня; 12 – 20 грудня)

Представникам знака доведеться вирішувати питання з нерухомістю: переїжджати зі старого житла до нового, купувати дачу за містом, робити ремонт чи розпочинати будівництво. У будь-якому разі такий клопіт, незважаючи на велику кількість роботи, яку необхідно зробити, будуть мати винятково позитивний характер.

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Береза

(24 червня)

Важливо ставити перед собою серйозну та амбітну мету, яка раніше здавалась недосяжною: наступного року на її реалізацію вистачить і часу, і енергії, і сил, тому не варто обмежувати себе в бажаннях – чим масштабнішими вони будуть, тим більше шансів на їхнє швидке здійснення.

Бук

(День зимового сонцестояння – 21 грудня)

На перший план вийдуть справи сім'ї, у складі якої можливі серйозні зміни, до того ж як у бік спадання, так і у бік додавання: розставання когось із близьких людей необхідно приймати по-філософськи – отже, їхні стосунки вже зжили себе, зате народження нових членів сім'ї принесе величезну радість.

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