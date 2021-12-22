Гороскоп друидов на 2022 год

Кельты, жившие в первом тысячелетии до нашей эры, находились в полной гармонии с природой, поэтому их философы и жрецы – друиды – в любой сложный или неоднозначный момент обращались именно к ней.

Особо теплые отношения связывали друидов с деревьями, поэтому они составили специальный календарь, по которому – в зависимости от положения Солнца – предсказывали будущее людям, относящимся к тому или иному знаку.

Что, согласно гороскопу друидов, сулит новый, 2022, год каждому из них?

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Яблоня

(22 декабря – 1 января; 25 июня – 4 июля)

На первый план у представителей этого знака выйдет личная жизнь. Тех, кто пока еще одинок, ждет судьбоносная встреча – они смогут обрести свою вторую половинку. Состоящие в гражданском браке наконец-то решат официально зарегистрировать свои отношения. Ну а те, кто собрался разводиться, скорее всего, передумают и захотят оставить все как есть.

Пихта

(2-11 января; 5-14 июля)

Пришла пора раздвигать горизонты – прежде всего в духовном смысле: путешествовать к так называемым местам силы, которые позволят представителям знака взглянуть на мир с новой – философской – точки зрения. Если эпидемическая обстановка не позволит посетить Тибет, то почему бы ни открыть культовые места в своей стране и даже своей области.

Вяз

(12-24 января; 15-25 июля)

Устав от повседневной – как рабочей, так и бытовой – суеты, представители знака в наступающем году обязательно должны найти время для отдыха и релакса, в противном случае их силы будут стремительно иссякать, что самым неблагоприятным образом скажется на их трудоспособности и качестве жизни в целом.

Кипарис

(25 января – 3 февраля; 26 июля – 4 августа)

Необходимо максимально внимательно относится к новым знакомствам, даже если на первый взгляд они будут казаться бесперспективными: скорее всего, один из неизвестных до сих пор людей надолго задержится в жизни представителей знака и сыграет в ней важную – позитивную – роль.

Тополь

(4-8 февраля; 3-13 августа)

Чем сложнее задачи – прежде всего профессионального свойства – жизнь станет подбрасывать представителям знака, тем интереснее им будет их решать, а итог, который они подведут в конце года, даст им повод для довольства собой и удовлетворения своими действиями: мало кому удастся добиться столь весомых результатов.

Кедр

(9-18 февраля; 14-23 августа)

Год пройдет под знаком разумной экономии: об отказе от жизненно необходимого речь не идет, но покупки излишеств желательно сократить, в противном случае кредит значительно превзойдет дебет, а этого практичные и предусмотрительные представители знака никак допустить не могут – они любят держать движение средств под контролем.

Сосна

(19-29 февраля; 24 августа – 2 сентября)

События во всех сферах жизни – от профессиональной до бытовой – будут напрямую зависеть от внутреннего состояния. Пессимизм и депрессия вряд ли позволят добиться серьезных результатов, поэтому представителям знака, коль скоро они не хотят оказаться на обочине, необходимо поработать над собой – лучше всего с использованием позитивного мышления.

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Ива

(1-10 марта; 3-12 сентября)

Год благоприятен для занятий благотворительностью: можно – и нужно – помогать нуждающимся – как людям, так и животным, восстанавливать справедливость, защищать тех, кого незаслуженно обидели. Сделанные в новом году добрые дела очень быстро "монетизируются", вернувшись сторицей в денежном эквиваленте.

Липа

(11-20 марта; 13-22 сентября)

Жизнь представителей знака на первый взгляд может показаться скучной, поскольку не обещает головокружительных приключений, интересных событий и резких взлетов – год пройдет ровно и спокойно, но тот факт, что им не угрожают неприятности, проблемы и падения, уже сам по себе дорогого стоит.

Credits

Дуб

(День весеннего равноденствия – 21 марта)

Наступающий год приготовил представителям знака массу искушений, которые будут испытывать их на прочность: им важно помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и не поддаваться на манипуляции, которые могут применять по отношению к ним окружающие.

Олива

(День осеннего равноденствия – 23 сентября)

Представители знака получат редкую возможность сделать реальностью давнюю мечту – сложатся максимально благоприятные обстоятельства для ее осуществления, главное – не проморгать и не упустить счастливый шанс: неизвестно, сколько пройдет лет, прежде чем подобная удача повторится.

Лещина

(22-31 марта; 24 сентября – 3 октября)

На первый план выйдет профессиональная жизнь, в которой представителям знака удастся занять руководящую должность: необходимо будет приноровиться к ней – управлять подчиненными не так просто, как может показаться на первый взгляд, зато, если они овладеют этой наукой, дела пойдут как по маслу.

Credits

Рябина

(1-10 апреля; 4-13 октября)

Звезды предостерегают представителей знака от легковерия, которое может сыграть с ними злую шутку: не стоит идти на поводу у окружающих – как родных, так и малознакомых – людей: велика вероятность того, что они, преследуя корыстную цель, захотят склонить их к невыгодным для них поступкам.

Клен

(11-20 апреля; 14-23 октября)

Жизнь представителей знака будет во многом зависеть от выбора, который им придется сделать в наступающем году: на него может повлиять множество факторов, но, если удастся правильно взвесить все доводы за и против, жизнь повернется свой лучшей стороной и засияет яркими и неожиданными красками.

Орех

(21-30 апреля; 24 октября – 2 ноября)

Достичь успеха в профессии смогут только те, кто не побоится сменить род занятий. Возможно, для этого придется снова сесть за парту – овладеть новыми знаниями, освоить новые навыки: с их помощью удастся занять должность, о которой еще вчера представители знака могли только мечтать, и неплохо заработать.

Credits

Жасмин

(1-14 мая; 3-11 ноября)

Представителей знака ждет приятное событие в личной жизни, которое перевернет их существование с ног на голову, а через некоторое время вернет обратно, но уже – в измененном виде. Не стоит бояться такого рода "турбулентности" – в наступающем году она пойдет исключительно во благо.

УНИАН

Каштан

(15-24 мая; 12-21 ноября)

В наступающем году звезды настоятельно рекомендуют не торопиться с воплощением в жизнь планов, намеченных на этот год: для каждого из них в свое, предназначенное для них, время сложатся максимально благоприятные обстоятельства – не стоит искусственно их приближать, толку от этого все равно не предвидится.

Ясень

(25 мая – 3 июня; 22 ноября – 1 декабря)

Неожиданная встреча станет причиной яркого романа, продолжительность которого будет зависеть только от представителей знака: отношения можно будет – по желанию – как завершить официальным оформлением брака, так и свернуть в кратчайшие срок, главное, впоследствии не пожалеть о своей опрометчивости.

Граб

(4-13 июня; 2-11 декабря)

В отношениях с близкими людьми – прежде всего пожилыми родственниками и детьми, самое главное – терпение: оно позволит сохранить терпение даже там, где раньше кипели страсти и бушевали эмоции, которые, как известно, ничего, кроме проблем – ссор и конфликтов – не приносили, теперь же удастся закончить дело миром.

Инжир

(14-23 июня; 12-20 декабря)

Представителям знака придется решать вопросы с недвижимостью: переезжать из старого жилья в новое, приобретать дачу за городом, делать ремонт или начинать строительство. В любом случае такие хлопоты, несмотря на большое количество работы, которую необходимо сделать, будут носить исключительно позитивный характер.

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Береза

(24 июня)

Важно ставить перед собой серьезные и амбициозные цели, которые раньше казались недостижимыми: в наступающем году на их реализацию хватит и времени, и энергии, и сил, поэтому не стоит себя ограничивать в желаниях – чем масштабнее они будут, тем больше шансов на их скорейшее осуществление.

Бук

(день зимнего солнцестояния – 21 декабря)

На первый план выйдут дела семьи, в составе которой возможны серьезные перемены, причем как в сторону убывания, так и в сторону прибавления: расставание кого-то из близких людей необходимо принимать философски – значит, их отношения уже изжили себя, зато рождение новых членов семьи принесет огромную радость.

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