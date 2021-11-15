Гороскоп брака на 2022 год для всех знаков Зодиака

Брак – одна из самых важных сторон в жизни человека. Смысл брака заключается в нахождении партнера, который будет отражать бессознательные потребности человека, и официальном оформлении отношений с ним.

В более широком смысле человек должен соединить в себе две противоположности, Инь и Ян, и прийти к одной целостности, к тому, что мы называем Сознанием. Выбор даты бракосочетания и венчания оказывает большое влияние на благополучие будущего брака, рассказывает астролог Марина Скади.

Дату проведения официальной регистрации брака можно подобрать так, чтобы семья оказалась как можно более гармоничной. При этом необходимо понимать разницу в любовных отношениях до брака и в браке, так как их качество часто различно. В отношениях до брака присутствует свобода и независимость, в браке же этого может не быть. Либо наоборот – атмосфера стабильности, оформленности отношений приводит к раскрытию чувств.

Важно определить, что каждый из партнеров подразумевает под словом "брак", воспринимает ли он его как нечто, дарящее счастье и гармонию, или же он вступает в него, потому что "так надо". В основном люди заключают брак по инерции, так как заключение брака считается "нормой", правилом. Сейчас в современном мире люди вступают в брак в более позднем возрасте, а иногда вообще не стремятся к нему.

Первый брак в основном заключается по инерции, а вот вступит ли человек в брак во второй раз – это уже вопрос. Поэтому необходимо подойти со всей ответственностью к вопросу даты выбора официального заключения союза. Природой задумано и генетически предопределено, что семья, брак нужны для продолжения рода. И считается нормальным, что понятия любви и брака часто не связывают между собой.

Венера – личная планета, отвечающая за официальный брак, партнерство, желания, гармонию, любовь, имеет огромное влияние на людей. Транзиты Венеры по знакам Зодиака создают определенный фон, условия, в которых рождается семья, поэтому правильно подобранная дата регистрации увеличит возможности и шансы на гармоничный официальный брак.

Период транзитной ретроградной Венеры не рекомендуется для свадеб­ной карты. В 2022 году Венера в ретроградном движении до 30 января – желательно в этот период не заключать официальные союзы и не обсуждать подобные вопросы. Могут быть исключения, когда в личных гороскопах обоих партнеров Венера ретроградная. Но это бывает очень редко – ведь раз в полтора года на 40 дней планета входит в такую фазу движения, отсюда можем понять число людей, имеющих такую особенность.

Юпитер – социальная планета, поддерживает официально узаконенные отношения, традиционный брачный союз, причем ретроградность планеты не имеет негативного влияния, в отличие от ретроградности личных планет.

В 2022 году Юпитер имеет сильное положение в знаках - до 11 мая движется по Рыбам (здесь статус второго управителя). С 11 мая по 27 октября – в Овне, статуса в этом знаке не имеет, но транзит Юпитера по Овну (первый знак Зодиака), благоприятен для любых начинаний.

28 октября снова возвращается в знак Рыбы, где пробудет до 21 декабря. И с 21 декабря 2022 до 16 мая 2023 – продолжит транзит по Овну. Соответственно, представителям знаков Рыбы, Рак, Скорпион, Телец, Козерог можно ориентироваться при выборе благоприятных дат из тех периодов, когда Юпитер движется по Рыбам.

Рекомендации Овнам, Львам, Стрельцам, Близнецам, Водолеям – начните выбирать из временных отрезков транзита Юпитера по Овну. Далее сузьте интервал поиска, учитывая положение Венеры. Транзиты Венеры по знакам Зодиака наиболее важны.

Поэтому, представителям всем знаков, в первую очередь стоит обратить внимание на следующие благоприятные периоды:

1) 30 января – 5 марта 2022: Венера движется по Козерогу, помогает сделать брак и другой официальный союз долгосрочным и полезным для всех участников отношений. Наиболее гармоничный период для Козерогов, Тельцов, Дев, а также Рыб и Скорпионов.

2) 6 марта – 5 апреля 2022: период транзита Венеры по Водолею. В это большинство людей не особенно стремятся в брак - больше хотят свободы, дружеских отношений, интересных встреч с партнером. Но в целом, это время благоприятно для представителей знаков стихии Воздуха: Водолей, Близнецы, Весы. Также, может помочь Овнам и Стрельцам принять решение сделать или принять предложение связать себя узами брака.

3) 6 апреля – 2 мая 2022: Венера движется по знаку своей экзальтации – Рыбы. Благоприятный период для всех, желающих перейти на следующий этап отношений. Особенно гармоничный период для Рыб, Раков, Скорпионов, Тельцов, Козерогов. Оформив отношения в этот период, легче будет преодолевать сложности в будущем, обходить острые углы, находить подход к партнеру.

4) 29 мая – 23 июня 2022: Венера в Тельце, фиксированном знаке Зодиака, где имеет статус управления. Это один из самых лучших периодов вступления в официальный союз для всех – сохранить любовь на долгие годы, достичь комфорта, достатка, будет несложно, если оба будут стараться. Представители знаков стихии Земли – Тельцы, Девы, Козероги, получать максимум благоприятных возможностей в этот период. Хорошее время для Раков и Рыб. Однако, учитывайте периоды затмений, ретроградного Меркурия (см. дальше по тексту).

5) 24 июня – 18 июля 2022: транзит Венеры по знаку Близнецов может быть благоприятен для знаков стихии Воздуха: Близнецов, Весов, Водолеев. Также, для представителей знаков Овна и Льва. Однако общий настрой людей таков, что могут менять свои решения, больше стремятся к поверхностным отношениям, до конца не понимают всей ответственности.

6) 12 августа – 4 сентября 2022: Венера во Льве усиливает желание сделать предложение, получить официальный статус, ярко и красиво провести церемонию бракосочетания. Наиболее благоприятное время для Львов, Стрельцов, Овнов – это знаки стихии Огня. Близнецам и Весам может посчастливиться в этот период, если они проявят настойчивость и помогут романтическому партнеру сделать следующий шаг в развитии отношений.

7) 30 сентября – 22 октября 2022: Венера движется по знаку своего управления – Весы. Один из лучших периодов для вступления в брак для представителей всех знаков Зодиака, а особенно для Весов, Водолеев, Близнецов, Львов, Стрельцов. Гармоничные планетарные влияния помогут прожить долгую совместную счастливую жизнь. Вселенная убережет от посторонних негативных влияний и вмешательств со стороны других людей. Но не забывайте делать поправку на периоды затмений и ретроградного Меркурия.

8) 16 ноября – 9 декабря 2022: Венера в Стрельце дарит людям праздник, перспективы, расширение возможностей, богатство выбора. Период отлично подходит для заключения брачного союза, т.к. этот знак находится под управлением Юпитера – планеты "Большого Счастья". Самые удачливые браки оформят Стрельцы, Овны, Львы, а также Весы и Водолеи. Но и все остальные, также, могут с уверенностью выбирать дату из этого интервала.

Однако этот период совпадает с ретроградным движением Марса (30 октября 2022 – 1 января 2023), поэтому от мужчин можно ожидать различных сюрпризов, в том числе и неприятных. Но если оба в паре зрелые осознанные личности, понимают ответственность друг перед другом, то неприятности в период ретрофазы Марса не помешают оформить брачный союз. Если хотя бы у одного из партнеров в личном гороскопе Марс ретроградный (бывает раз в два года по два месяца), то это время, наоборот, окажется благоприятным.

9) С 10 декабря и до конца 2022-го – Венера в Козероге, способствует долгосрочным устойчивым взаимоотношениям. Для Козерогов, Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб – хороший период для вступления в брак.

Неблагоприятные периоды для оформления официальных союзов:

1) 3 – 28 мая 2022: Венера в Овне в статусе изгнания.

2) 19 июля – 11 августа 2022: самый неблагоприятный период, Черная Луна (негативная кармическая точка) и Венера в знаке Рака. Традиционно знак Зодиака - Рак, самый семейный, но с 15 апреля 2022 до 9 января 2023 Черная Луна движется по Раку. Вхождение Венеры в этот знак активизирует самые сложные и неприятные семейные ситуации.

3) 5 – 29 сентября 2022: Венера в Деве - в падении.

4) 23 октября – 15 ноября 2022: Венера в Скорпионе – в изгнании. Периоды ретроградного Меркурия считаются неблагоприятными для оформления официальных документов. Для повторного брака – не является преградой.

Но если впервые вступаете в брачный союз, то избегайте следующих периодов:

1) 14 января – 4 февраля 2022: ретроградный Меркурий в Водолее.

2) 10 мая – 3 июня 2022: период ретроградного Меркурия начинается в Близнецах и заканчивается в Тельце.

3) 10 сентября – 2 октября: ретроградный Меркурий в Весах.

В сезоны затмений категорически не рекомендуется вступать в брак. В 2022 году коридоры затмений включают знаки Телец и Скорпион:

1) 30 апреля – 16 мая 2022

2) 25 октября - 8 ноября 2022

При планировании свадьбы стоит обратить внимание на положение Луны в знаках Зодиака и ее фазу. Лучше избегать периодов Луны в Скорпионе. По возможности отдавайте предпочтение тем датам, которые приходятся на время растущей Луны и полнолуния. Также желательно учитывать так называемый "холостой ход Луны" (Луна без курса) и не планировать бракосочетание в эти часы (бывает 2 – 3 раза в неделю по несколько часов).

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку