Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

"Спустив" гроші на їжу та випивку: у Рівному чоловік вкрав у жінки 78 тис. грн та запропонував їх відпрацювати

"Спустив" гроші на їжу та випивку: у Рівному чоловік вкрав у жінки 78 тис. грн та запропонував їх відпрацювати

Потерпіла просила суворо покарати злодія

У Рівному чоловік вкрав у жінки 78 тис. грн, а коли його судили, то запропонував потерпілій відпрацювати вкрадене.

Про це йдеться у вироку Рівненського районного суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

Спочатку вкрав 2 тис. грн, а через годину - 76 грн

За даними суду, 31 травня 2021 року чоловік з приміщення жінки поцупив спочатку 2 тис. грн, а потім повернувся та вкрав ще 76 тис. грн.

У суді підозрюваний свою провину визнав. Він пояснив, що спочатку вкрав у потерпілої 2 тис. грн та одразу ж витратив їх на їжу та випивку. Через годину він повернувся на місце злочину та вкрав ще 76 тис. грн, які також витратив. Підозрюваний заявив, що у нього немає такої великої суми, щоб повернути потерпілій, та сказав їй, що відпрацює вкрадене, допомагаючи по господарству.

Потерпіла просила суворо покарати злодія

Потерпіла на суді пояснила, що вона 5 років відкладала гроші. Вона вимагала, щоб підозрюваний повернув їй награбоване та сплатив 30 тис. грн моральної компенсації. Також жінка наполягала на суворому покаранні підозрюваного.

Вироку суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст.185, ч. 2 ст.185 КК України та засудив його до 2 років обмеження волі. Також злодій повинен сплатити потерпілій 78 тис. грн матеріальної та 10 тис. грн моральної компенсацій. Крім того засуджений має виплатити понад 1300 грн за проведення судових експертиз. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Читайте також: