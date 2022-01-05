В Одессе пятеро студентов-медиков отравились угарным газом

Причиной несчастья называют неисправность вытяжки газовой колонки.

В Одессе попали в больницу пятеро студентов Одесского национального медицинского университета в связи с отравлением угарным газом.

Об этом сообщили в среду, 5 января, в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Ребята в возрасте 22-24 года вместе арендовали жилье в доме на улице Пастера. Вероятной причиной отравления в ГСЧС называют неисправность вытяжки или дымохода газовой колонки.

Трое студентов находятся в больнице в состоянии средней тяжести, состояние двух их товарищей — более легкое.

Напомним, во вторник, 4 января, в Одесской области нашли мертвыми семью из пяти человек. Среди них – трое детей.

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