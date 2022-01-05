На Хмельниччині 17-річний хлопець бризнув в обличчя з балончика робітниці "Нової пошти" і вкрав коштовну посилку

На Хмельниччині 17-річний хлопець бризнув в обличчя з балончика робітниці "Нової пошти" і вкрав коштовну посилку

Потерпіла отримала хімічні опіки шкіри обличчя.

На Хмельниччині чоловік під час отримання посилки на “Новій пошті” забризкав із газового балончика дівчину-оператора. Після чого вихопив коробку та втік.

Про це повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції України.

На відео з камер спостереження видно, як дівчина кладе перед чоловіком посилку, після чого той бере її до рук, виймає з кишені балончик та бризкає в обличчя робітниці “Нової пошти”. Після чого тікає із відділення. Усередині коробки, яку викрав чоловік, знаходився золотий браслет, вартістю 54 тисячі гривень.

Згодом грабіжника затримали правоохоронці. Ним виявився 17-річний хлопець.

“Потерпіла отримала хімічні опіки шкіри обличчя. Наразі негідник в скоєному зізнається, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 187 (“Розбій”) КК України”, — розповіли в пресслужбі департаменту карного розшуку.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік забив до смерті жінку та намагався обдурити поліцію.

Читайте також: