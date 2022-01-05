У Дніпрі невідомі хотіли підпалити двері квартири, в якій мешкає чоловік з арсеналом зброї

У Дніпрі невідомі хотіли підпалити двері квартири, в якій мешкає чоловік з арсеналом зброї

На місце приїхали рятувальники та патрульні поліцейські.

У Дніпрі чоловік викликав поліцію, бо хтось намагався підпалити його двері. Згодом у нього вдома знайшли арсенал зброї. "Під матрацом" він зберігав пістолети та гвинтівку, різноманітні ножі та японський меч танто.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія сталася в одному з будинків, що розташовані на вулиці Гулі Корольовій. Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що невідомі хочуть підпалити двері його квартири. На місце приїхали рятувальники та патрульні поліцейські.

Коли правоохоронці зателефонували до квартири чоловіка, він відчинив їм двері, озброївшись і той же час ножем та мечем. Копи попросили його покласти зброю, а коли він це зробив — одягли на нього кайданки.

“Поліцейські запитали в чоловіка, чи можна оглянути його помешкання. Він дозволив. Зайшовши всередину, охоронці порядку помітили на столі предмети, схожі на холодну зброю, а також чотири предмети, схожі на пістолети, гвинтівку та биту. Чоловік пояснив інспекторам, що колекціонує вказані речі. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

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