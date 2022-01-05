Безпека Європи залежить від ситуації в Україні - Боррель

Жозеп вкотре попередив РФ про "масштабні наслідки і величезну ціну" у разі вторгненн ядо України.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який перебуває з робоим візитом в Україні, заявив, що "безпека Європи залежить від безпеки від України".

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 5 січня.

"Немає безпеки Європи без безпеки України. І це зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати Європейський союз і Україну. Будь-які дискусії, що стосуються України повинні включати Україну" - заявив Боррель.

Він наголосив, що головною ціллю зараз є зниження війської напруженості на кордонах України. І це можливо зробити лише завдяки переговорам та твердій підтримці ЄС. "Це має відбуватися як через перемовини, які відбудуться найближчим часом, так і шляхом твердих заяв про нашу незмінну підтримку України" - сказав глава європейської дипломатії.

Боррель вкотре попередив РФ, що будь-яка агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну.

Нагадаємо, що керівник дипломатії Європейського Союзу перебуває в Україні з робочим візитом 4-5 січня. Спільно з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він відвідав Донбас, а також лінію зіткнення. У планах Борреля зустріч з низкою представників влади у Києві.

Сам дипломат наголошував, що під час візиту має намір передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія в Україні матиме серйозні наслідки.

Як повідомлялося, перед візитом до України Боррель провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, порушивши питання нарощування російської армії на кордоні з Україною та розглянувши два проєкти договорів Кремля щодо "гарантії безпеки". Також вони говорили про підготовку засідання Ради НАТО-Росія 12 січня.

Читайте також: