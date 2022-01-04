Спікер МВС України пішов з посади, яку обіймав понад 6 років

Спікер МВС України пішов з посади, яку обіймав понад 6 років

Чим займатиметься далі очільник Департаменту комунікації МВС не повідомив.

Артем Шевченко завершив державну службу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Він пропрацював на цій посаді понад 6 років.

Про це сам Шевченко написав у своєму Facebook.

"У перший робочий день нового 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України", — написав спікер МВС.

Шевченко подякував усім за 6,5 років співпраці, зокрема і колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Чим займатиметься далі очільник Департаменту комунікації МВС не повідомив. Натомість згадав численні здобутки, яких вдалось досягти за роки своєї роботи.

Слід зазначити, що Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ влітку 2015 року.

Нагадаємо, 2 грудня у відставку подав Єгор Божок, заступник міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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