Сповіщення про кредити: в "Дії" з'явилися нова послуга

Ця послуга вже працює за умовчанням у застосунку.

У застосунку "Дія" запустили нову послугу - push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії.

Про це у Telegram-канал повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, — ви відразу побачите пуш у застосунку "Дія", - написав міністр.

За його словами, ця послуга вже працює за умовчанням у застосунку - оновлювати "Дію" не потрібно. Також він наголосив, що "Дія" не підключена до організацій, що видають мікрокредити. А тому, щоб оформити кредит у банку через е-паспорт, потрібний цифровий підпис.

"Якщо в "Дію" надійде сповіщення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. Якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати", - пояснює Федоров.

Як працює нова послуга - дивіться у відео.

Раніше повідомляли, у Зеленського пояснили, коли "ковідну тисячу" отримають українці без застосунку "Дія" та банківських карток.

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