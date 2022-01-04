"Заїхали на ялинку та побачили таке": у Башкирії виявили Снігуроньку-зомбі (фото)

У соцмережах пишуть, що така онучка Діда Мороза може поламати психіку дітям та пропонують називати її Ковідочкою.
У Башкирії виявили Снігуроньку-зомбі. Говорять, що причиною такого зовнішнього вигляду льодової скульптури стала відлига.
Раніше, за словами місцевих мешканців, Снігуронька виглядала дуже пристойно.
Про це повідомляє російське видання "Підйом".
Юрист Айрат Хабібуллін, який приїхав у гості до родичів у село Ісянгулове і явив світові цю "красу", каже, що поставився до вигляду Снігуроньки з гумором.
"Заїхали на площу перед районним Будинком культури на ялинку та побачили таке. Ми були здивовані. Водночас адміністрація району розташована поруч", - зазначив він.
У соцмережах пишуть, що така онучка Діда Мороза може поламати психіку дітям, пропонують називати її Ковідочкою та жартують, що вона просто забула нафарбуватися.
Нагадаємо, в Одесі встановили скульптуру COVID-вагіни, щоб привернути увагу до домашнього насильства.
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