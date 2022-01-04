Дружина Остапчука пожалілася на різке погіршення здоров'я: "Мені дуже погано"

Подружжя навіть було змушене повернутися з Карпат, де відпочивало.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина розповіла, що вона захворіла.

Їй різко стало зле настільки, що подружжя було змушене перервати свою відпустку у Карпатах і повернутися додому в Київ. Про це Христина розповіла на сторінці в Instagram.

Остапчук повідомила, що у неї підвищилася температура до 38,7 і вона нічим не може її збити. У коханої Остапчука кашель і жахливий головний біль. Христина зробила два швидких тести на коронавірус, та вони показали негативний результат.

instagram.com/kristygor

"Два тести показали негативний, але я гадаю, що треба їхати до лабораторії і здавати нормальний тест і тест на грип. Вчора у такому стані я осилила дорогу у 12 годин і скажу вам – це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!" – зазначила Остапчук.

Пізніше, у наступному сторіз Христина повідомила, що у неї діагностували грип.

instagram.com/kristygor

Підписники сторінки дружини Остапчука висловили їй підтримку та якнайшвидшого одужання. "Ти сильна, ми з тобою", "швидкого одужання", "ой, у мене теж нещодавно був грип, важко перенесла. Сподіваюсь, ви дуже швидко відновитесь!".

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