Влад Яма розповів, як ледь не помер на Новий рік

Влад Яма розповів, як ледь не помер на Новий рік

Неприємний інцидент стався з артистом просто на сцені.

Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма шокував фанів історією зі свого життя.

Артист розповів, що одного разу ледь не помер просто на сцені. Інцидент стався 19 років тому під час святкування Нового року. Тоді ще майбутня зірка шоубізнесу виступав у складі балету Freedom.

Колектив стояв на сцені, а Яма був у задньому ряду. Коли спрацювали хлопавки, Влад вдихнув конфетті так, що видихнути вже не зміг. Про це він розповів у шоу "Хто зверху".

instagram.com/vladyama_official

"Це був 2003 рік. Я стояв на сцені в останній лінії балету Freedom... Всі в руках мали келихи шампанського. Коли пробив годинник: три, два, один, бах - я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати", - поділився Яма.

Через те, що він був в останньому ряду інші колеги не помітили, що Ямі стало зле. Врешті, хореограф впав на сцену і його врятував випадок:

"Ніхто не міг допомогти... Зрештою я впав, розбивши келих, і коли почав кашляти, зміг відкашляти метафан. Але, здається, не дихав пів хвилини", - пригадав страшний інцидент Яма.

Читайте також: