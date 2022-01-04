Влад Яма рассказал, как чуть не умер на Новый год

Влад Яма рассказал, как чуть не умер на Новый год

Неприятный инцидент произошел с артистом прямо на сцене.

Украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Влад Яма шокировал фанатов историей из своей жизни.

Артист рассказал, что однажды едва не умер прямо на сцене. Инцидент произошел 19 лет назад во время празднования Нового года. Тогда еще будущая звезда шоу-бизнеса выступала в составе балета Freedom.

Коллектив стоял на сцене, а Яма был в заднем ряду. Когда сработали хлопушки, Влад вдохнул конфетти так, что выдохнуть уже не смог. Об этом он рассказал в шоу "Кто сверху".

instagram.com/vladyama_official

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom... У всех в руках были бокалы шампанского. Когда пробили часы: три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать", — поделился Яма.

Из-за того, что он был в последнем ряду, другие коллеги не заметили, что Яме стало плохо. В конце концов хореограф упал на сцену и его спас случай:

"Никто не мог помочь... В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но кажется, не дышал полминуты", – вспомнил страшный инцидент Яма.

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