Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State

Стало відомо, яка ситуація на фронті.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує Deep State у повідомленні у соціальних мережах.

"Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного", - йдеться у повідомленні.

Також сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному.

Також читайте Трамп назвав кількість ліквідованих окупантів і загиблих військових ЗСУ на війні

к повідомлялося, Україна близька до втрати Торецька на Донеччині. Якщо місто буде втрачене, то для загарбників відкриється чимало можливостей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.