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Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State

Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State

Українські військові відкидають ворога / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стало відомо, яка ситуація на фронті.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує Deep State у повідомленні у соціальних мережах. 

"Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного", - йдеться у повідомленні. 

Також сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному.

к повідомлялося, Україна близька до втрати Торецька на Донеччині. Якщо місто буде втрачене, то для загарбників відкриється чимало можливостей.

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