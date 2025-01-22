Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State

Стало відомо, яка ситуація на фронті.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує Deep State у повідомленні у соціальних мережах.
"Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного", - йдеться у повідомленні.
Також сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному.
к повідомлялося, Україна близька до втрати Торецька на Донеччині. Якщо місто буде втрачене, то для загарбників відкриється чимало можливостей.
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