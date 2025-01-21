Військовий експерт назвав відстань, на яку армія РФ просунулася на Донеччині протягом місяця

Протягом останнього місяця армія РФ просунулася на 1,5 км на Покровському напрямку. Під час свого наступу росіяни втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.

Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

З його слів, заяви про те, що український фронт нібито посипався, не відповідають дійсності.

"Щодо Покровського напрямку, поширюється інформація, що до Дніпропетровської області залишилось лише 5 км. Однак слід зазначити, що місяць тому ця відстань становила 6,5 км. Тобто за місяць росіяни змогли просунутись не більше ніж на 1,5 км", - наголосив Снєгирьов.

На Покровському напрямку щоденні втрати окупаційних військ складають від 300 до 500 осіб. За місяць просування на півтора кілометра окупанти втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб. Причому, за весь період боїв на цій ділянці фронту, за даними українського ГУР, втрати окупантів склали 150 тисяч осіб.

"Таку кількість військових росіяни втратили тільки на одному напрямку. Втрати бронетехніки становлять 1800 одиниць, але є певне просування. Окупанти наразі вийшли на безпосередній контроль над трасами Покровськ - Костянтинівка та Покровськ - Межова. Основне завдання окупантів - створення загрози оперативного оточення та витіснення підрозділів ЗСУ з зайнятих позицій. Тобто вони намагаються уникнути безпосередніх бойових дій у міській забудові", - наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський оцінив, чи здатні російські війська взяти ЗСУ в оточення біля Покровська. Саме на цій ділянці фронту зараз спостерігається найбільш висока активність загарбників.

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