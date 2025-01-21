Нардеп назвав основну проблему провалу мобілізації

Мобілізація в Україні стикається з проблемами несправедливості та корупції, через що зростає недовіра до системи.

Головна проблема мобілізації полягає в тому, що одні можуть уникнути служби через корупцію та зв’язки, тоді як інші йдуть на фронт, що створює відчуття несправедливості та підриває довіру до системи.

Про це розповів народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю LB Live.

"Мені здається, що ось ця певна несправедливість зараз і за останні часи відбувається, коли одні можуть "порішати" через ТЦК, ВЛК, МСЕКи чи якимось іншим чином, а інші ідуть (у військо – ред.) - це основна проблема. І хоч за ними спостерігають, ведуть слідчі дії – ДБР за ТЦК, ВЛК тощо – се одно знаходяться ті, хто тим чи іншим чином намагається щось "порєшать". Ось це "порєшать" - це основна проблема провалу мобілізації", - зазначив депутат.

Також він додав, що головна проблема інформаційної кампанії мобілізації в тому, що її фактично не було.

За словами Чернєва, міністерство оборони не озвучило чіткої позиції, залишивши весь процес на комітет, який намагався знайти баланс між потребами армії та справедливим підходом.

Нагадаємо, юристи пояснили, що примусове затримання військовозобов'язаних для мобілізації можливе лише за рішенням суду або при ухиленні від повістки. Під час воєнного стану чоловіки зобов’язані з’явитися до ТЦК, якщо немає підстав для відстрочки. У разі затримання необхідно знати свої права та діяти згідно із законом.

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