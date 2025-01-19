Мобілізація студентів в Україні: кого можуть призвати 2025-го

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

Кого не мобілізують, а хто зі студентів може поповнити лави ЗСУ, повідомив "24 Канал".

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра". Втім, здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури.

У такому випадку мобілізувати не можуть:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (бюджет чи контракт), які навчаються за денною або дуальною формою.

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Щоб отримати відстрочку студентові необхідна довідка про навчання, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинна мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК і СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад паспорта та ідентифікаційного коду.

Втім, деяких студентів все ж можуть призвати до лав ЗСУ, бо вони не мають права на відстрочку. Можуть бути мобілізовані:

студенти, які навчаються заочно;

чоловіки, хто здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку у зв'язку з навчанням, йому можуть видати повістку. Натомість якщо студент добровільно погоджується піти до війська, то його мобілізація буде законною.

Як повідомлялося, в Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку. Український уряд ухвалив відповідну постанову.

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