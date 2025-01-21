На момент вибуху повітряну тривогу в місті не оголошували.

У Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали.

На момент вибуху повітряної тривоги у місті не оголошували.

Раніше повідомлялось, що росіяни у Дніпрі обстріляли медичний заклад. Зараз у Дніпрі відновили реанімацію після ракетної атаки Росії. Тоді медзаклад сильно потрощило. В лікарні вибило понад пів тисячі вікон, уламки пошкодили медобладнання. Та всіх пацієнтів вдалося врятувати.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що армія РФ може увійти на територію Дніпропетровської області вже 2025-го. Втім, в окупантів немає можливостей для глибокого проникнення.

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