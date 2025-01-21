День ангела 21 січня: кого та як вітати з іменинами

21 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 січня

21 січня 2025 року привітайте з іменинами Євгена, Івана, Іллю, Максима, Анастасію, Ганну.

Євген — давньогрецьке походження, означає "благородний". В дитинстві миролюбний і добродушний. В дорослому віці стає гнучким в поведінці, має гострий розум.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний і тихий. В дорослому віці стає добродушним, неквапливим і працьовитим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "мій Бог Яхве". В дитинстві м'який і веселий. В дорослому віці стає комунікабельним, безтурботним, щирим.

Максим — латинське походження, означає "величний". В дитинстві доброзичливий, лагідний. В дорослому віці стає гордим і честолюбним, завжди говорить правду.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає "безсмертний". В дитинстві легка і проста. В дорослому віці стає стриманою, бережливою, дбайливою.

Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "благодать". В дитинстві добра, милосердна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, працьовитою.

День ангела 21 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

З Днем ангела! Нехай цей день буде особливим, а твій ангел дарує тобі свою доброту, захищає від бід і веде до великих досягнень. Бажаю тобі безмежної удачі, здоров'я і щастя!

***

Сьогодні твій День ангела! Бажаю, щоб твій охоронець ніколи не залишав тебе на одинці з труднощами, щоб життя дарувало тобі лише приємні сюрпризи, а серце було сповнене світлом і любов'ю.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел буде твоїм надійним захисником, а ти завжди відчуватимеш його підтримку в кожному кроці. Бажаю здоров'я, щастя і благополуччя на кожному етапі твого життя.

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Зі святом, дорогий! Бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе правильним шляхом, допомагав знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях, а твоє серце було сповнене радості та гармонії.

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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі мир і радість, а твій ангел-хранитель завжди буде поряд, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю удачі у всіх справах і тепла в душі.

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