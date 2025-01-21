День ангела 21 января: кого и как поздравлять с именинами

21 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 21 января

21 января 2025 поздравьте с именинами Евгения, Ивана, Илью, Максима, Анастасию, Анну.

Евгений – древнегреческое происхождение, означает "благородный". В детстве миролюбивый и добродушный. Во взрослом возрасте становится гибким в поведении, имеет острый ум.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве спокоен и тих. Во взрослом возрасте становится добродушным, неторопливым и трудолюбивым.

Илья — древнееврейские корни, толкуется как "мой Бог Яхве". В детстве мягкий и веселый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, беззаботным, искренним.

Максим – латинское происхождение, означает "величественный". В детстве дружелюбный, кроткий. Во взрослом возрасте становится гордым и честолюбивым, всегда говорит правду.

Анастасия – древнегреческое происхождение, означает "бессмертный". В детстве легкая и простая. Во взрослом возрасте становится сдержанным, бережливым, бережным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как "благодать". В детстве добрая, милосердная. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.

День ангела 21 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 января — душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

С Днем ангела! Пусть этот день будет особенным, а твой ангел дарит тебе свою доброту, защищает от бед и ведет к большим достижениям. Желаю тебе безграничной удачи, здоровья и счастья!

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Сегодня твой День ангела! Желаю, чтобы твой охранник никогда не оставлял тебя в одиночестве с трудом, чтобы жизнь дарила тебе только приятные сюрпризы, а сердце было наполнено светом и любовью.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел будет твоим надежным защитником, а ты всегда будешь чувствовать его поддержку в каждом шагу. Желаю здоровья, счастья и благополучия на каждом этапе твоей жизни.

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С праздником, дорогой! Желаю, чтобы твой ангел всегда вел тебя правильным путем, помогал находить решения даже в самых сложных ситуациях, а твое сердце было исполнено радости и гармонии.

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе мир и радость, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед. Желаю удачи по всем делам и тепла в душе.

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