Армія РФ може прорватися на Дніпропетровщину: експерт попередив про небезпеку

Армія Російської Федерації може увійти на територію Дніпропетровської області вже 2025-го. Втім, в окупантів немає можливостей для глибокого проникнення.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю "Главреду".

З його слів, основна загроза для області з південного напрямку — з району Времівського виступу. Адже там відстань до Дніпропетровської області становить менше 10 км. Це є потенційно небезпечною ділянкою. Проте, щоб увійти на територію Дніпропетровщини, окупантам потрібно значно збільшити свої сили.

"З півдня росіяни поки що можуть створити серйозні проблеми для нас саме в районі Времівського виступу. Але для цього противнику доведеться докласти серйозних зусиль. Йому потрібно буде перекинути туди приблизно таке саме угруповання, яке є зараз там – їх там теліпається 30-40 тисяч осіб", - висловився Світан.

Експерт переконаний, що зі збільшенням угруповання росіяни можуть тільки торкнутися Дніпропетровської області, але не зайти чи почати її окупацію. Основною метою армії РФ, вважає Світан, буде витіснення українських військ із гарнізону Новосілка і Велика Новосілка, Курахове і Покровська, а не повне захоплення території.

"У противника є можливості увійти на територію Дніпропетровської області, але немає можливостей глибокого проникнення. Не думаю, що Дніпропетровській області, а, тим паче, Дніпру, буде щось загрожувати у 2025 році", - додав Роман Світан.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко заявляв, що РФ планує увійти на Дніпропетровщину та захопити її. Наразі у росіян є план захопити Велику Новосілку, що відкриє шлях для подальшого наступу в декількох напрямках.

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