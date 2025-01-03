Зниження мобілізаційного віку в Україні: що кажуть про це бійці ЗСУ

Військовий підтримує ідею зниження мобілізаційного віку.
Оптимальний вік для мобілізації в Україні від 22 років. Адже військові, які старше 50 років, важко витримують навантаження.
Таку думку висловив сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим в ефірі Ранок.LIVE.
Військовий підтримує ідею зниження мобілізаційного віку. Адже, наголошує він, молодь краще пристосовується та швидше опановує нові знання.
Молодь легше навчити. Вона швидше схоплює інформацію. В попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з чоловіками 50+, то вони не тягнуть... Тим паче в штурмових підрозділах", - наголосив Олександр Колим.
Нагадаємо, в Україні триває мобілізація відповідно до чинного законодавства. За порушення передбачені штрафи і навіть тюремний термін. Чим загрожує ігнорування повістки - читайте у матеріалі ТСН.
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