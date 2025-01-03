Вчені дослідили, як коти впливають на своїх власників

Присутність котів у домі створює унікальну атмосферу, яка впливає на емоційний стан їхніх власників. Муркотіння, яке заповнює кімнату, додає затишку, а їхня компанія здатна підняти настрій у важкі моменти.

Про це повідомило видання earth.com.

Дослідження науковців показують, що любов до котів може бути значно глибшою. Доктор Аднан І. Куреші з Університету Міннесоти висловив припущення, що прив’язаність до котів може відображати загальні погляди людини.

"Ці уподобання можуть не обмежуватися тим, що їхні витівки здаються "милими". Деякі люди, які тяжіють до котів, схоже, цінують незалежність, тихе товариство та атмосферу, вільну від хаосу. Вони спостерігають, як ці тварини впевненими кроками пересуваються будинком, ніколи не вибачаючись за свою природу. Ця спокійна присутність може надихнути людей, яким близька ідея прийняття унікальності, відкидання очікувань і цінування особистого часу", - йдеться у статті.

Люди, які живуть із котами, найчастіше прагнуть затишку та відчуття безпеки. Вчені зазначають, що коти здатні проявляти прихильність до своїх господарів без гучних жестів чи трюків. Дослідження вказують, що така поведінка приваблює тих, хто цінує щирість і простоту в інших людях.

"Ті, хто спілкується з іншими людьми таким чином у повсякденному житті, можуть знайти в котах своєрідний притулок або спосіб перезарядитися в дружньому середовищі, яке не вимагає примусових розмов або нещирих посмішок", - зазначили в матеріалі.

Люди, які люблять котів, часто схильні до глибокого самоаналізу та спостережливості, витрачаючи більше часу на роздуми, ніж на розмови. Іноді такі люди не відчувають на собі тиску. Це схоже на те, як коти не намагаються догодити всім, і їхні прихильники можуть бачити особливість в тому, аби бути справжніми.

"Замість того, щоб слідувати трендам чи намагатися справити враження на однолітків, любителі котів зазвичай вважають за краще діяти з позиції автентичності. Коти не прикидаються і не дають обіцянок, яких не можуть виконати. Вони просто існують такими, якими вони є, що може резонувати з тими, хто цінує чесність більше, ніж лестощі", - йдеться в статті.

Дослідження показують, наявність цієї тварини вдома може знижувати ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти. Такі переваги можуть бути результатом зменшення стресу та покращення емоційного стану у власників котів.

"Тварини-компаньйони, в тому числі коти, надають переваги людям з психічними розладами, пропонуючи заспокійливу підтримку, товариство і допомагаючи підтримувати позитивне самопочуття. Взаємодія з домашніми тваринами, такими як коти, під час карантину, як повідомлялося, пом'якшує негативні психологічні наслідки, надаючи емоційну підтримку та зменшуючи відчуття ізоляції", - зазначили в матеріалі.

Дослідження показують, що більшість котовласників прагнуть виділитися серед інших людей. Це пояснюється їхнім бажанням бути особливими та здатністю самостійно обирати, як проводити свій час.

"Вони проявляють терпіння та емпатію, а їхній зв'язок з котами може відображати якості, які вони цінують у собі та інших. Це може бути розум, спокійна вдача, повага до особистого простору або схильність до вільнішого способу життя", - підкреслили автори статті.

Раніше ми повідомляли, якого домашнього улюбленця обрати для утримання.

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