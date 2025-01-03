Армия РФ может прорваться на Днепропетровщину: эксперт предупредил об опасности

Армия Российской Федерации может войти на территорию Днепропетровской области уже в 2025 году. Впрочем, у оккупантов нет возможностей для глубокого проникновения.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".

По его словам, основная угроза для области с южного направления – из района Времовского выступа. Там ведь расстояние до Днепропетровской области составляет менее 10 км. Это потенциально опасный участок. Однако чтобы войти на территорию Днепропетровщины, оккупантам нужно значительно увеличить свои силы.

"С юга россияне пока могут создать серьезные проблемы для нас именно в районе Времовского выступления. Но для этого противнику придется приложить серьезные усилия. Ему нужно будет перебросить туда примерно такую же группировку, которая есть сейчас там — их там болтается 30-40 тысяч человек" ", — высказался Рассвет.

Эксперт убежден, что с увеличением группировки россияне могут только затронуть Днепропетровскую область, но не зайти или начать ее оккупацию. Основной целью армии РФ, считает Свитан, будет вытеснение украинских войск из гарнизона Новоселка и Большая Новоселка, Курахово и Покровска, а не полный захват территории.

"У противника есть возможности войти на территорию Днепропетровской области, но нет возможностей глубокого проникновения. Не думаю, что Днепропетровской области, а тем более Днепру, будет что-то угрожать в 2025 году", — добавил Роман Свитан.

Напомним, ранее начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко заявлял, что РФ планирует войти в Днепропетровщину и захватить ее. Сейчас у россиян есть план захватить Великую Новоселку, которая откроет путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях.

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