В момент взрыва воздушную тревогу в городе не объявляли.
В Днепре раздался взрыв.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В момент взрыва воздушной тревоги в городе не объявляли.
Ранее сообщалось, что россияне в Днепре обстреляли медицинское учреждение. В настоящее время в Днепре возобновили реанимацию после ракетной атаки России. Тогда медучреждение сильно разгромило. В больнице выбило более полутысячи окон, обломки повредили медоборудование. И всех пациентов удалось спасти.
Напомним, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что армия РФ может войти на территорию Днепропетровской области уже в 2025 году. Впрочем, у окупантов нет возможностей для глубокого проникновения.
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