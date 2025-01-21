В момент взрыва воздушную тревогу в городе не объявляли.

В Днепре раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В момент взрыва воздушной тревоги в городе не объявляли.

Ранее сообщалось, что россияне в Днепре обстреляли медицинское учреждение. В настоящее время в Днепре возобновили реанимацию после ракетной атаки России. Тогда медучреждение сильно разгромило. В больнице выбило более полутысячи окон, обломки повредили медоборудование. И всех пациентов удалось спасти.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что армия РФ может войти на территорию Днепропетровской области уже в 2025 году. Впрочем, у окупантов нет возможностей для глубокого проникновения.

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