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Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы

Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Ночь была неспокойной.

В ночь на 21 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Николаевщина, Кировоград;

  • Кременчуг/р-н (Полтавщина);

  • Миргород/р-н;

  • Харьков/р-н;

  • Сумы/р-н;

  • Днепропетровщина;

  • Киев,Житомирщина;

  • Ровно/р-н;

  • Ахтырка/р-н (Сyмщина);

  • Кривой Рог/р-н;

  • Обухов/р-н (Киев).

Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

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