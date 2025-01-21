Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы

В ночь на 21 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Николаевщина, Кировоград;

Кременчуг/р-н (Полтавщина);

Миргород/р-н;

Харьков/р-н;

Сумы/р-н;

Днепропетровщина;

Киев,Житомирщина;

Ровно/р-н;

Ахтырка/р-н (Сyмщина);

Кривой Рог/р-н;

Обухов/р-н (Киев).

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Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

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