Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы

Ночь была неспокойной.
В ночь на 21 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Николаевщина, Кировоград;
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Кременчуг/р-н (Полтавщина);
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Миргород/р-н;
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Харьков/р-н;
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Сумы/р-н;
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Днепропетровщина;
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Киев,Житомирщина;
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Ровно/р-н;
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Ахтырка/р-н (Сyмщина);
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Кривой Рог/р-н;
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Обухов/р-н (Киев).
Напомним, 18 января российские кафиры в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.
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