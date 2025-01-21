Три знака, которым сегодня можно приступать к ремонту

День революционных перемен во всех сферах жизни, которые буквально обречены на успех, но – с одним условием: необходимо действовать активно и уверенно, в противном случае планы так и останутся планами. Несмотря на будний день, звезды рекомендуют заняться домашними делами, и прежде всего – ремонтом.

Сегодня, 21 января, заниматься домашними делами нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно приступать даже к такому серьезному делу как ремонт.

Близнецы

Близнецам сейчас необходимо чем-то занять голову и руки, чтобы отвлечься от грустных мыслей, которые все чаще приходят им в голову. Лучшего средства, чем ремонт, на их взгляд в этом смысле не существует, поэтому они возьмутся за осуществление давних планов Усовершенствования жилья.

Дева

Девы, для которых ничего не бывает достаточно хорошо, снова возьмутся за преобразование окружающего пространства, делая свой дом еще совершеннее, чем сейчас, хотя, казалось бы, там и так все достаточно красиво и, одновременно, комфортно, главное – не перестараться.

Стрелец

Стрельцы – особенно те из них, кто пару лет назад затеял ремонтные работы, но по какой-то причине так и не довел их до конца – пора вернуться к той точке, на которой они тогда остановились. За прошедшее время они созрели до продолжения работ, а, значит, охотно возьмутся за работу.

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