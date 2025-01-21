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Астрологический прогноз на 21 января

Астрологический прогноз на 21 января

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать любые дела –они окажутся удачными. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, александрит, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: печень, кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но требуют соблюдения режима и тщательного ухода. 

Питание дня: необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя, в рацион необходимо включить овощи и ягоды красного цвета – морковь, свеклу, клюкву, гранаты – и травяные чаи. 

Стрижка дня: один из лучших дней ля стрижки. 

Магия и мистика дня: можно защищать свое жилье от негатива, отваживая от своего порога недоброжелательно настроенных людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи особого значения не имеют, поэтому на ни можно не обращать внимания. 

Табу дня: лубу царапину обязательно нужно обработать по всем правилам. 

Цитата дня: «Знание не есть ум» (Сократ). 

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