Астрологический прогноз на 21 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать любые дела –они окажутся удачными.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, александрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но требуют соблюдения режима и тщательного ухода.
Питание дня: необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя, в рацион необходимо включить овощи и ягоды красного цвета – морковь, свеклу, клюкву, гранаты – и травяные чаи.
Стрижка дня: один из лучших дней ля стрижки.
Магия и мистика дня: можно защищать свое жилье от негатива, отваживая от своего порога недоброжелательно настроенных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи особого значения не имеют, поэтому на ни можно не обращать внимания.
Табу дня: лубу царапину обязательно нужно обработать по всем правилам.
Цитата дня: «Знание не есть ум» (Сократ).
Читайте также:
- Китайский гороскоп по знакам на 2025 год: что принесет нам Зеленая Деревянная Змея
- Что ждет в новом - 2025 - году все знаки Зодиака: прогноз известного астролога
- Селена в Раке с 11 января до 12 августа 2025 года: что нас ждет в это время
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 января
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 января