Как снять кожуру с помидоров за 30 секунд

Часто помидоры добавляют в салаты, выпечки, супы и другие блюда. Иногда нужно использовать помидоры без кожуры, а снять ее бывает проблематично. Можно опустить продукт в горячую воду на несколько минут, но это займет некоторое время. Читайте в материале ТСН.ua, как снять кожицу с помидор максимально быстро.

Чтобы быстро снять кожуру с помидора, можно использовать три проверенных способа.

Поместите томат в микроволновку

Овощи нужно предварительно промыть, положить в тарелку, которую можно ставить в микроволновку, и отправить внутрь. Затем выставьте максимально возможную мощность. За 30 секунд помидоры можно доставать и снимать шкурку – она отстанет очень легко и не повредит мягкую часть томата.

Бланширование поможет

Если вы уже что-нибудь варите на плите, можно значительно сэкономить свое время на разогреве воды. Можно просто закинуть в кипящую воду для другого блюда помидор и достаньте через полминуты. Эффект будет именно таким, как вы и ожидали. И нет никакой разницы, варите ли вы картофель в воде, или суп.

Запечь в духовке

Этот способ подойдет не только для помидоров, но и для других овощей, например, болгарского перца, свеклы и т.д. На противень нужно выложить помидоры, полить их небольшим количеством масла, поставить в духовку. Выставьте высокую температуру и удерживайте овощи до минуты. Теперь можно вытаскивать и снимать кожуру. Пока помидоры горячие, сделать это можно очень быстро и просто.