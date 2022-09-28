Як зняти шкірку з помідорів за 30 секунд

Часто помідори додають до салатів, випічки, супів та інших страв. Інколи потрібно використовувати томати без шкірки, а зняти її буває проблематично. Можна опустити продукт у гарячу воду на кілька хвилин, але це потребує певного часу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як зняти шкірку з помідорів максимально швидко.

Щоб швидко зняти шкірку з помідора, можна використовувати три перевірені способи.

Помістіть помідор у мікрохвильову піч

Овочі потрібно попередньо промити, покласти в тарілку, яку можна ставити в мікрохвильову піч, та помістити всередину. Потім виставити максимально можливу потужність. За 30 секунд помідори можна діставати і знімати шкірку - вона відстане дуже легко і не пошкодить м'яку частину томату.

Допоможе бланшування

Якщо ви вже щось готуєте на плиті, можна значно зекономити свій час на розігрівання води. Можна просто закинути до киплячої води для іншої страви помідор і дістати його через пів хвилини. Ефект буде саме таким, як ви й очікували. І немає жодної різниці, чи ви варите картоплю у воді, чи суп.

Запечіть у духовці

Цей спосіб підходить не лише для помідорів, але й для будь-яких інших овочів, наприклад, болгарського перцю, буряка тощо. На деко потрібно викласти томати, полити їх невеликою кількістю олії, поставити в духовку. Виставити високу температуру і потримати овочі до хвилини. Тепер можна витягувати і знімати шкірку. Поки помідори гарячі, зробити це можна максимально швидко й легко.