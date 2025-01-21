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Сенат проголосував за Рубіо на посаді держсекретаря США

Сенат проголосував за Рубіо на посаді держсекретаря США

Він виступив співавтором закону, який забороняє будь-якому президенту США одноосібно вивести країну з НАТО. / Фото: Associated Press

Рубіо впродовж 14 років обіймав обрані посади в американському Сенаті.

Загальне голосування відбулося після того, як минулого тижня Комітет з питань міжнародних відносин Сенату провів слухання з Рубіо, а в понеділок, 20 січня, рекомендував підтримати його кандидатуру.

Про це пише Укрінформ. 

Таким чином, Марко Рубіо став першим членом кабінету Дональда Трампа, затвердженим верхньою палатою Конгресу США.

Марко Рубіо впродовж 14 років обіймав обрані посади в американському Сенаті, зокрема був членом Комітету з міжнародних відносин і Спеціального комітету з питань розвідки. Він виступив співавтором закону, який забороняє будь-якому президенту США одноосібно вивести країну з НАТО.

Нагадаємо, Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена Майка Волтца.

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