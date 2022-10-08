Шість симптомів, які не варто ігнорувати: відразу звертайтесь до лікаря

Деколи легке погіршення самопочуття не викликає серйозних побоювань. Тому люди не поспішають звертатися до лікаря. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які симптоми організму не варто ігнорувати.

Не ігноруйте зміни в своєму організмі, адже вони можуть попереджати про небезпечні стани. Лікарка сімейної медицини Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі розповіла про шість симптомів, які не можна ігнорувати.

Втрачаєте вагу без причини

Зазвичай, схуднення без особливих зусиль звучиться як мрія. Однак, насправді, такий стан сигналізує про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Якщо людина втрачає за короткий термін (6-12 місяців) понад 4 кг чи 5% від своєї ваги, краще піти на консультацію до лікаря.

Негайна консультація спеціаліста потрібна, якщо ви втрачаєте вагу (понад 2-3 кг) за один місяць.

Постійно підвищена температура тіла

У здорової людини температура тіла повинна становити 36,6 градуса. В деяких випадках, можливе її незначне підвищення - 36,8-36,9 градуса. Наприклад, під час критичних днів у жінок.

Однак, якщо ви помітили, що підвищена температура тіла тримається тривалий період часу і вона не є наслідком застуди чи вірусу, варто негайно звернутися до лікаря.

З'являється задишка

За ожиріння чи перепадів температури у людини може з'являтися задишка. Також вона є нормою за фізичних навантажень.

Але, якщо ви помітили, що задишка почала з'являтися без видимих причин, це може вказувати на якусь патологію. В такому випадку краще звернутися до лікаря.

Збій в роботі кишківника

За появи таких симптомів відразу зверніться до лікаря:

постійний запор або діарея;

чорні випорожнення, домішки крові;

постійне бажання дефекації.

Від малої кількості їжі з'являється відчуття ситості

Якщо раніше ваші порції їжі були більшими і ви відчували ситість, але тепер почали помічати, що порції стали меншими, варто звернутися до спеціаліста. Цей симптом медики називають "раннє насичення" і він часто супроводжується нудотою, здуттям живота, блюванням, втратою маси тіла за короткі терміни.

Спалахи світла в очах

Іноді спалахи світла в очах чи яскраві плями з'являються під час нападу мігрені. Але якщо головного болю у вас немає, але симптоми продовжують повторюватися - це може бути симптомом відшарування сітківки. Потрібно негайно записатися на приймання до лікаря.