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Ворог запустив ударні дрони: названо траєкторію руху

Ворог запустив ударні дрони: названо траєкторію руху

Половина України почервоніла через ворожі безпілотники / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни продовжують надокучати українцям вночі.

У ніч проти 21 січня 2024 року росіяни запустили проти українців низку ударних дронів. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • БпЛА над Києвом, курс південний.

  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

  • БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний.

  • БпЛА над Кременчуцьким водосховищем, курс південний.

  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.

  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс західний.

  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.

Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

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