Ворог запустив ударні дрони: названо траєкторію руху

Росіяни продовжують надокучати українцям вночі.
У ніч проти 21 січня 2024 року росіяни запустили проти українців низку ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
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БпЛА над Києвом, курс південний.
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БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
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БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
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БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний.
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БпЛА над Кременчуцьким водосховищем, курс південний.
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БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.
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БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс західний.
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БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.
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