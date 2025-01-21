Ворог запустив ударні дрони: названо траєкторію руху

У ніч проти 21 січня 2024 року росіяни запустили проти українців низку ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

БпЛА над Києвом, курс південний.

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА над Кременчуцьким водосховищем, курс південний.

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс західний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.

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Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

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