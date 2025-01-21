Дійшов на інтерв'ю пішки: експрем'єр Польщі про "проблеми" на мітингу Трампа

Експрем’єр пояснив, що їхав на “заздалегідь погоджене інтерв’ю” і через блокаду столиці США змушений був добиратися до місця призначення пішки.

Колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький спростував чутки про проблеми з доступом на мітинг Дональда Трампа, який 20 січня офіційно став президентом США.

Моравецький назвав ці повідомлення “брехнею” і пояснив, що його поїздка до Вашингтона була пов’язана з іншим запланованим заходом.

Експрем’єр пояснив, що їхав на “заздалегідь погоджене інтерв’ю” і через блокаду столиці США змушений був добиратися до місця призначення пішки. На своєму шляху він запитав охоронців про дорогу, але через відсутність бейджа охоронці попросили підтвердити його особу.

“Вони показали мені дорогу в обхід, і я, зрештою, дійшов до місця інтерв’ю. Інтерв’ю я дав. Це єдина правда про те, що сталося у Вашингтоні. Все інше – маніпуляції”, – заявив Моравецький.

Раніше в соціальних мережах з’явилося відео, на якому польський віцепрем’єр нібито намагається потрапити на мітинг на підтримку обраного президента США Дональда Трампа напередодні інавгурації, демонструючи охороні свою сторінку у Вікіпедії.