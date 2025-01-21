Дошел на интервью пешком: экспремьер Польши о "проблемах" на митинге Трампа

Экспремьер объяснил, что ехал на "заранее согласованное интервью" и из-за блокады столицы США вынужден был добираться до места назначения пешком.

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий опроверг слухи о проблемах с доступом на митинг Дональда Трампа, 20 января официально ставшего президентом США.

Моравецкий назвал эти сообщения "ложью" и объяснил, что его поездка в Вашингтон была связана с другим запланированным мероприятием.

Экспремьер объяснил, что ехал на "заранее согласованное интервью" и из-за блокады столицы США вынужден был добираться до места назначения пешком. На своем пути он спросил охранников о дороге, но из-за отсутствия бейджа охранники попросили подтвердить его личность.

“Они показали мне дорогу в обход, и я наконец дошел до места интервью. Интервью я дал. Это единственная правда о том, что произошло в Вашингтоне. Все остальное – манипуляции”, – заявил Моравецкий.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором польский вице-премьер якобы пытается попасть на митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации, демонстрируя свою страницу в Википедии.