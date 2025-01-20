Илон Маск использовал "нацистское приветствие" во время своей речи (видео)

Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, затем выкинул руку вверх.

Илон Маск сделал странный жест на выступлении по поводу инаугурации Дональда Трампа. Жест напоминает так называемое "гитлеровское приветствие", которое использовали нацисты в Третьем Рейхе.

Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, потом выбросил руку вверх.

"Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам", – сказал Маск, поднимая "зигу".

На выступлении по поводу инаугурации Трампа Илон Маск сделал странный жест

Напомним, в своей речи новый, 47 президент США Дональд Трамп рассказал, какие указы подпишет в первую очередь.

Он также пообещал покорить Марс, но не сказал ни слова об Украине. Ранее ТСН.ua собрал основные положения речи Трампа.