Илон Маск использовал "нацистское приветствие" во время своей речи (видео)

Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, затем выкинул руку вверх.
Илон Маск сделал странный жест на выступлении по поводу инаугурации Дональда Трампа. Жест напоминает так называемое "гитлеровское приветствие", которое использовали нацисты в Третьем Рейхе.
Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, потом выбросил руку вверх.
"Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам", – сказал Маск, поднимая "зигу".
Напомним, в своей речи новый, 47 президент США Дональд Трамп рассказал, какие указы подпишет в первую очередь.
Он также пообещал покорить Марс, но не сказал ни слова об Украине. Ранее ТСН.ua собрал основные положения речи Трампа.
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