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Ілон Маск використав "нацистське вітання" під час своєї промови (відео)

Ілон Маск використав "нацистське вітання" під час своєї промови (відео)

Ілон Маск зробив жест, схожий на "гітлерівське вітання". / Фото: із соцмереж

Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, потім викинув руку нагору.

Ілон Маск зробив дивний жест на виступі з приводу інавгурації Дональда Трампа. Жест нагадує так зване "гітлерівське вітання", яке використовували нацисти у Третьому Рейху.  

Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, потім викинув руку нагору.

"Дякую, що зробили це можливим! Моє серце піднімається до вас", – сказав Маск, піднімаючи "зигу".

На виступі з приводу інавгурації Трампа Ілон Маск видав дивний жест

На виступі з приводу інавгурації Трампа Ілон Маск видав дивний жест

Нагадаємо, у своїй промові новий, 47-й президент США Дональд Трамп розповів, які укази підпише насамперед.

Він також пообіцяв підкорити Марс, але не сказав жодного слова про Україну. Раніше ТСН.ua зібрав основні тези промови Трампа.

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