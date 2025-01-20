Ілон Маск використав "нацистське вітання" під час своєї промови (відео)

Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, потім викинув руку нагору.
Ілон Маск зробив дивний жест на виступі з приводу інавгурації Дональда Трампа. Жест нагадує так зване "гітлерівське вітання", яке використовували нацисти у Третьому Рейху.
Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, потім викинув руку нагору.
"Дякую, що зробили це можливим! Моє серце піднімається до вас", – сказав Маск, піднімаючи "зигу".
Нагадаємо, у своїй промові новий, 47-й президент США Дональд Трамп розповів, які укази підпише насамперед.
Він також пообіцяв підкорити Марс, але не сказав жодного слова про Україну. Раніше ТСН.ua зібрав основні тези промови Трампа.
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